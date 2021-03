‘Que Rodrigo venha somar no MDB’, diz Baleia Rossi sobre filiação de Maia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi comentou neste domingo a decisão do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia de deixar o DEM para se filiar ao partido.

Mais cedo, Maia revelou ao Radar que havia decidido entrar para o MDB tão logo o TSE libere seu caminho para deixar o DEM.

“Vou me filiar ao MDB”, disse Maia.

“O deputado Rodrigo Maia é um importante quadro da política brasileira. Um democrata. Fiz o convite junto com várias outras lideranças. Que Rodrigo venha se somar a tantas lideranças que fazem do MDB, o maior partido do Brasil”, afirmou Baleia nas redes.