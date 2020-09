Quatro ministros do STJ desistem de julgar afastamento de Witzel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quatro dos 15 ministros que integram a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se declararam impedidos ou suspeitos para julgarem se a decisão que afastou Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro deve ser mantida u não. O caso está na pauta de julgamentos desta quarta-feira.

Os ministros Felix Fischer e João Otávio de Noronha se declararam impedidos e os ministros Herman Benjamin e Jorge Mussi se declararam suspeitos. Diante deste cenário, outros integrantes do tribunal foram convocados para compor o quórum necessário.

Composta pelos juízes mais antigos do STJ, a Corte Especial analisará a decisão monocrática dada pelo ministro Benedito Gonçalves que tirou Witzel do cargo por 180 dias, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O governador afastado foi denunciado por supostamente integrar um esquema de corrupção em contratos na saúde do estado.