Quase metade das brasileiras não usa métodos contraceptivos, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Levantamento da Ipsos/Organon mostrou que 52% das brasileiras usam algum método contraceptivo enquanto 48% não se valem de nenhuma forma para evitar a gravidez. A falta de conhecimento, segundo a pesquisa, é o principal motivo para as mulheres não planejarem sua vida reprodutiva no país. Mais de um terço das ouvidas, ou 36%, sequer sabem o que significa a contracepção. Pouco mais da metade, ou 51%, já ouviram falar do assunto e somente 13% dominam o tema.

Apesar do grande volume de mulheres sem acesso a informações suficientes, 43% querem aprender mais sobre o tema e 45% querem que os métodos estejam mais acessíveis à população em geral. Metade das entrevistadas disse que o SUS deveria oferecer mais opções de contraceptivos.

A pesquisa ouviu uma amostra de 450 mulheres em todo o território nacional e foi realizada por ocasião do Dia Mundial da Contracepção, comemorado no último domingo pelo calendário da OMS.