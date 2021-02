Quantos detentos deixaram a prisão por conta da Covid-19 em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Entre março de 2020 e janeiro deste ano, a Justiça determinou a soltura de 7.316 detentos dos presídios paulistas em função do coronavírus. Os alvarás cumprem com o que determina a Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça.

Nela, orienta-se os magistrados a reavaliarem prisões de detentos de diversos públicos, como gestantes, idosos, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco a fim de evitar contaminação em massa no sistema carcerário.

Dos cerca de 200.000 presos no estado de São Paulo, 35 morreram de covid-19 desde março de 2020 até o final de janeiro deste ano. Já entre os 35.000 servidores, o número de óbitos chega a 36.