Qual é a posição dos brasileiros no ranking de pessoas que querem vacina

Quanto mais a crise sanitária e econômica provocada pela pandemia se agrava, maior é o número de brasileiros dispostos ou muito dispostos a serem vacinados contra a Covid-19. De acordo com uma pesquisa feita em 10 países pela consultoria Oliver Wyman, 80% dos brasileiros querem se vacinar.

Em comparação com os demais países que participaram do estudo, o Brasil representa o segundo maior percentual de intenção de vacinação, atrás somente do Reino Unido (88%).

Quando se analisa a intenção de se vacinar por faixa etária (de 18 a 74 anos), o desejo é maior entre aqueles que têm de 55 a 64 anos. 87% querem receber o imunizante, de acordo com o levantamento que ouviu 5.818 brasileiros entre janeiro e fevereiro deste ano.

A pesquisa foi realizada com 57,3 mil pessoas de 10 países – Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, China, Austrália, Espanha, México e Itália.