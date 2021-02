‘Público sentirá como se estivesse pousando em Marte’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pouso do robô Mars 2020 Perseverance em Marte nesta quinta-feira deve dar ao público “a mesma sensação de humanos estarem pousando” no planeta vermelho. A descrição é do engenheiro da Nasa brasileiro Ivair Gontijo, que participou da construção da sonda.

“Desta vez, temos câmeras apontando para o paraquedas e também para o solo, além de microfones gravando os sons durante a descida”, disse ao Radar o engenheiro, autor do livro “A caminho de Marte”, publicado pela editora Sextante.

Os detalhes do voo começarão a ser transmitidos a partir das 15:30, no site oficial da agência espacial americana. O pouso está previsto para acontecer às 17h55.