PT sonha com Lula na urna, mas nem ele acredita tanto nessa possibilidade

Internamente, a cúpula do PT acredita francamente que o ex-presidente Lula, condenado por corrupção na Lava-Jato, conseguirá se livrar das sentenças e chegará ao período eleitoral de 2022 livre para figurar na urna.

O petismo sonha com isso desde sempre, por considerar Lula a única muleta capaz de devolver o partido ao poder. Fernando Haddad perdeu para Jair Bolsonaro no segundo turno, é visto por parte do PT como um nome que pode representar a sigla no jogo, mas não com chances reais de vitória. “Se for para participar, o partido está bem com Haddad. Para ganhar, porém, só com Lula”, reconhece um cacique petista.

O sonho petista, como o Radar revelou há alguns meses, é ter Lula de vice e repetir com Haddad na cabeça a fórmula que devolveu Cristina Kirchner ao poder na Argentina.

Gente no Judiciário trabalhando dia e noite para livrar a cara de Lula não falta. O petista, no entanto, tem dito que sabe que o calo aperta nos tribunais e, mesmo que derrote Sergio Moro no STF, não terá vida fácil para voltar a disputar eleição.