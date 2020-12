PT presta solidariedade a Maduro na Venezuela

Seguindo o processo de descolamento da realidade que marca a gestão de Gleisi Hoffmann no comando do PT nacional, a direção do partido divulgou há pouco uma nota para “expor sua solidariedade” ao regime de Nicolás Maduro diante das “eleições” do fim de semana no país vizinho.

“Compreendemos que a realização das eleições é a resposta democrática aos golpistas que conspiram, dentro e fora do país, contra o governo constitucional e o processo de transformação iniciado pelo ex-presidente Hugo Chavez”, diz Gleisi.