PT vai à Justiça e pede adiamento da reaplicação do Enem

A bancada do PT na Câmara quer adiar a reaplicação do Enem, prevista para se realizar em duas semanas, e que todos os alunos que não fizeram o exame, por quaisquer razões que sejam, tenham o direito de realizarem a prova.

Os deputados entraram com uma representação na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) para que seja ajuizada ação nesse sentido. E pedem também que o estudante que, por receio da Covid, prefira não fazer o Enem seja ressarcido e a ele seja devolvido o dinheiro da inscrição.

“Temos agora uma reaplicação de prova agendada para os dias 23 e 24 de fevereiro de 2021, em um cenário da pandemia com situação crítica de alta de contágio e de mortes pelo coronavírus, sem que haja clareza sobre as providências adotadas e estando claro que não tem o mínimo de organização e planejamento”, diz a representação do PT.

O pedido é para que todos que se ausentaram façam as provas, não apenas os que estavam acometidos da Covid-19 no dia ou que encontraram as salas cheias e, por isso, perderam o exame.

Foi altíssima a abstenção na aplicação do Enem Digital, que chegou a quase 70%. Dos mais de 93 mil participantes esperados no último domingo, 31 de janeiro, apenas 29.703 estiveram

presentes.