PT pede ao Congresso que promova campanha de vacinação em rede nacional

O comando do PT e seus líderes no Senado e na Câmara enviaram ofício aos presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia e pedem que o Congresso Nacional que promova uma Campanha Nacional de Vacinação.

O partido pede que seja convocada rede nacional de rádio e TV para pronunciamento de parlamentares que integram comissão da Câmara que acompanham as ações de enfrentamento à Covid-19.

E que seja realizada uma campanha publicitária esclarecendo importância e necessidade da vacina e da adesão de toda a população.

No pedido, o partido faz críticas à condução do governo nas ações contra a pandemia. Os petistas acusam o governo Bolsonaro de sabotar as medidas necessárias para a redução da disseminação da contaminação pelo vírus.

“Essa medida faz-se extremamente necessária uma vez que o chefe do Poder Executivo, no lugar de atuar para proteger e preservar da vida da população, age para implementar uma verdadeira campanha contra a vacinação, estimulando a proliferação de um sem número de notícias falsas sobre as vacinas contra a Covid-19”, diz o ofício do PT.