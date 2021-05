PT estuda pedir convocação de Carlos Bolsonaro, após fala de Mandetta

Após a menção do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta à participação do “filho do presidente que é vereador no Rio de Janeiro” — no caso, Carlos Bolsonaro — em reuniões no Palácio do Planalto sobre o enfrentamento da Covid-19, durante depoimento na CPI da Pandemia nesta terça-feira, o senador Humberto Costa já avalia apresentar requerimento para convocar o filho 02 de Bolsonaro a depor na comissão. Costa é o único membro titular do PT no colegiado.

“Eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente que é vereador no Rio de Janeiro estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da Presidência”, declarou Mandetta.

O relator, Renan Calheiros, que fez o questionamento ao ex-ministro sobre o “assessoramento paralelo” a Bolsonaro também considerou a informação relevante.