PT diz que crise no Brasil começou depois do impeachment de Dilma

O PT divulgou nesta segunda uma resolução em que aproveita o caos enfrentado pelo país na atual gestão de Jair Bolsonaro para tentar apagar o passado petista no Planalto. Segundo o documento petista, o buraco onde o Brasil se meteu nos últimos anos começou a ser aberto a partir do impeachment de Dilma Rousseff.

“O Brasil sofre hoje as graves consequências da crise que vivemos desde que a ordem democrática e constitucional foi quebrada com o absurdo impeachment sem crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma Rousseff. Aquela ruptura foi seguida de vários outros atentados contra a Constituição e contra os direitos dos trabalhadores, dos mais pobres e vulneráveis”, diz o texto.

Com essas poucas linhas, o partido mostrou que tentará usar Bolsonaro para apagar, na campanha que ganha corpo, o passado de estelionato eleitoral, caixa dois, malas de propina em troca de contratos em estatais e ministérios, a farra de empreiteiros, o caos econômico provocado pela gestão de Dilma Rousseff em diferentes setores do país, a política dos campeões nacionais, o fisiologismo do Mensalão e do aparelhamento da Petrobras e dos fundos de pensão, os múltiplos escândalos de corrupção… A lista não tem fim.

Mas se o país vinha em céu de brigadeiro até a queda de Dilma, o que foi a Lava-Jato, o clube do bilhão das construtoras, os doleiros e operadores com fotos alegres tiradas no Planalto ao lado de Lula e de Dilma? O PT explica: “A condenação, prisão e cassação ilegais de Lula, na farsa da Lava Jato, levaram Jair Bolsonaro ao Planalto com sua prática recorrente de agredir as instituições democráticas, os movimentos sociais, governadores e prefeitos, de forma a instalar o caos político e impor seu projeto autoritário de caráter neofacista”.