PT convoca militância a pedir o impeachment de Bolsonaro no dia 19

O PT decidiu mergulhar de cabeça nos atos contra Jair Bolsonaro. Nesta terça, lançou a convocatória para a manifestação do próximo dia 19.

“As expressivas manifestações de 29 de maio em diversas cidades do país constituem um fato novo e importantíssimo na luta em defesa da vida, da vacina para toda a população, do auxílio emergencial de R$ 600 e pelo fim do governo genocida de Bolsonaro”, diz o PT.

“É com luta social que vamos pressionar a Câmara dos Deputados a abrir o processo de impeachment de Bolsonaro, pelos inúmeros crimes de responsabilidade que cometeu, confirmados pela CPI da Pandemia. Cada dia com Bolsonaro no governo é um dia a mais de sofrimento, doença, desemprego, miséria e morte. É um dia a mais de ameaças à democracia, de estímulo às milícias e à insubordinação nas organizações armadas, como sinalizou a leniência do Comando do Exército com o ato de indisciplina do general Pazuello”, segue a nota do partido.

Depois da farra bolsonarista no fim de semana passado, será a vez da oposição aglomerar. O vírus não tem um fim de semana de folga no Brasil.