PT ataca Moro em plano ao defender ‘resgate da credibilidade’ da Justiça

No Plano Brasil lançado hoje pelo PT, a única alternativa para o país passa pelo fim do governo Bolsonaro e pela instalação de um governo fruto do voto popular, em “eleições livres e limpas”.

O argumento dos autores é claro: “o que exige o restabelecimento pleno dos direitos do ex-presidente Lula, com a anulação da sentença ilegal de Sergio Moro no julgamento de sua suspeição pelo Supremo Tribunal Federal (STF)’.

Na avaliação do partido, o combate à corrupção exige “o resgate da credibilidade do sistema judicial do país, com a anulação da sentença ilegal e arbitrária contra Lula, por meio do julgamento dos habeas corpus impetrados no Supremo Tribunal Federal contra a suspeição de Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato de Curitiba”.

A análise está no documento “Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil”, lançado hoje pela Fundação Perseu Abramo. O documento conta ainda com o slogan “Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário”.