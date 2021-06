PT ataca a ‘corrupção’ duas vezes em resolução… Ao falar de Bolsonaro

O PT sonha em chegar ao Planalto novamente em 2022 com um discurso de total desprezo pelos fatos produzidos pelos governos petistas entre 2003 e 2016, quando Dilma Rousseff sofreu impeachment. Na longa resolução publicada nesta segunda, o partido até fala de corrupção, mas apenas para se referir ao atual escândalo investigado pela CPI da Pandemia na compra de vacinas indianas.

Diz o PT: “Mas, graças à CPI, a sociedade brasileira está tomando conhecimento também de escândalos como o da Covaxin, que revelam como essa política de morte está diretamente ligada com a corrupção do governo Bolsonaro. Segundo um deputado da base governista, haveria um esquema para fraudar a compra da Covaxin com a participação do líder do governo no Congresso e o conhecimento do próprio presidente. É preciso aprofundar a investigação desse novo escândalo, que vem mostrar como a corrupção é uma prática disseminada em diferentes setores do governo Bolsonaro”.