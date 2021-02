PT apresenta PEC que prorroga o auxílio emergencial

A liderança do PT no Senado apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê a prorrogação do auxílio emergencial, encerrado no final do ano passado.

Pelo texto, será pago o auxílio de 600 reais durante o período de 6 meses aos atingidos pela crise sanitária, que tirou o emprego e a renda de milhões de brasileiros.

Esse prazo pode ser prorrogado pelo Poder Executivo, considerando a evolução da pandemia e a cobertura vacinal no país, por mais 6 meses.

O recurso viria do superávit de 21 fundos públicos, como os das Forças Armadas, da Câmara, do Senado, entre outros. O montante apurado seria de 130 bilhões de reais.

“A retirada do auxílio emergencial sem recuperação da renda do trabalho elevará a pobreza e a desigualdade de renda e afetará o consumo das famílias (que corresponde a cerca de 2/3 da demanda agregada) e, por conseguinte, o PIB”, diz a justificativa da proposta do PT, assinada pelo líder no Senado, Paulo Rocha (PA).

“É urgente e necessária a prorrogação do auxilio emergencial. Não podemos perder tempo aguardando por uma proposta do governo, enquanto milhões de brasileiros estão passando fome e necessidade. Por isso, nós, da bancada do PT, estamos apresentando essa proposta que prorroga por mais 6 meses o auxílio , com o valor de R$ 600”, diz o líder da minoria no Senador, senador Jean Paul Prates (PT-RN)