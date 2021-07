PSOL pede convocação de ministro da Defesa por intimidação à CPI da Covid

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A bancada do PSOL na Câmara protocolou, nesta quinta, um requerimento de convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, devido a nota ‘intimidatória’ dirigida aos membros da CPI da Covid.

O partido pede que o ministro dê explicações sobre o tom ‘ameaçador’ no plenário da Câmara.

Na quarta, o general da reserva do Exército divulgou uma nota, também assinada pelos comandantes das três Forças Armadas, para repudiar declarações do presidente da CPI, Omar Aziz, sobre o envolvimento de militares em casos de corrupção no governo de Jair Bolsonaro.

Durante audiência, Aziz afirmou que “a parte boa do Exército deve estar envergonhada com a pequena banda podre que mancha a história das Forças Armadas”.

“É inaceitável o tom intimidador e ameaçador da nota do Ministério da Defesa, que tenta constranger os trabalhos da CPI e seus membros. Trata-se de mais uma ameaça à democracia, algo constante no governo Bolsonaro”, afirma a líder da bancada, Talíria Petrone.

No requerimento, o PSOL ressalta que a presença de militares em cargos civis mais que dobrou no governo Bolsonaro.

“Levantamento do Tribunal de Contas da União apontou que, em 2018, havia 2.765 militares em cargos civis no Executivo federal. Já em 2020, o total chegou a 6.157 no mês de julho, um aumento de 122%”, diz o documento.