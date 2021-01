PSL volta a ter guerra interna por apoio entre Lira e Baleia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro, está em guerra interna mais uma vez: agora, em razão das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, em fevereiro.

A liderança da sigla — capitaneada por Luciano Bivar e Júnior Bozzella — integra o bloco do candidato da oposição, Baleia Rossi (MDB-SP), aliado de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Mas integrantes da ala bolsonarista do PSL, incluíndo deputados que foram suspensos no ano passado, protocolaram na noite desta quinta-feira uma lista de adesão ao bloco de Arthur Lira (PP-AL), candidato do Centrão apoiado por Bolsonaro.

A dissidência em prol de Lira conta com um parecer da procuradoria da Câmara que avalia que os deputados suspensos podem participar da formação de blocos partidários.

“Neste tocante, insta salientar que ao analisar todas as penalidades aplicadas aos Parlamentares suspensos nos processos administrativos disciplinares, em momento nenhum foi aplicada a proibição do Deputado individualmente, participar e assinar a lista de composição dos blocos partidários para participarem das eleições da casa legislativa”, diz o documento.

Nas redes sociais, o deputado Major Victor Hugo disse que é um “absurdo que o PSL” traia “seus eleitores e se ligue “a um bloco que congrega partidos como o PT, PCdoB, PSB, PDT e outros que defendem tudo contra o que lutamos esses anos todos!!!”.

Bozzella, por sua vez, afirma que a manobra levará à expulsão dos parlamentares do partido. “Mais uma tentativa falida de golpe baixo”, disse.