PSL teme que DEM esteja dando golpe do baú

O DEM e o PSL andam se estranhando em meio ao processo de fusão para criar o União Brasil.

O medo de parte dos membros do PSL é que o DEM queira dar um golpe para acabar ficando dono do bilionário fundo eleitoral, estimado em mais de 320 milhões de reais com a fusão.

A suspeita de traição no altar começou com a demora para o registro do estatuto em cartório da nova sigla. Há quem diga que por enquanto é só um estranhamento.