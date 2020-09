PSL negocia despachar Joice para ter vice na chapa de Russomanno

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada Joice Hasselmann já lançou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Colocou o bloco na rua rápido justamente para evitar que parte da cúpula do seu partido, o PSL, negociasse sua posição com Jair Bolsonaro.

A adesão de Bolsonaro a Russomanno deu novo gás ao diálogo aberto por conselheiros do presidente com a cúpula do partido de Luciano Bivar.

A leitura é de que a candidatura de Joice, com 1% nas pesquisas, seria um péssimo negócios ao PSL, se comparada à possibilidade real de vitória do partido indicando o vice numa composição com Russomanno.

As conversas de bastidores, justamente com essa equação sobre a mesa, já correm em ritmo acelerado. A ideia é que a direção nacional do partido invalide a convenção que confirmou a candidatura de Joice e aprove a indicação de um vice na chapa do Republicanos.