PSL libera apoio de deputada e dirigente do partido a petista na Bahia

Foi-se o tempo em que o PSL tinha o PT como um inimigo mortal, intragável e figadal.

A presidente do PSL na Bahia e deputada federal Dayane Pimentel anunciou essa semana apoio ao candidato do PT, Zé Neto, à Prefeitura da Feira de Santana. Ele está no segundo turno e disputa contra Colbert Martins, do MDB.

Dayane também foi candidata, mas recebeu apenas 5% dos votos.

A direção do PSL liberou o apoio da dirigente ao candidato petista. O princípio é que em questões regionais não tem que meter a colher.