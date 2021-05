Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A VR Editora, selo Latitude, lança nas próximas semanas o livro Amar-se: uma viagem em busca de si mesmo, do psicólogo Marcos Lacerda, conhecido pelo canal com mais de um milhão de seguidores no YouTube. Na obra, Lacerda reúne uma série de reflexões e exercícios para mudanças de atitude.