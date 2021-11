PSDB identifica irregularidades e tira 92 aliados de Doria das prévias

A comissão do PSDB que investiga supostas irregularidades nas prévias do partido para a eleição a presidente da República do ano que vem divulgou há pouco que 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo não poderão votar no processo de escolha do representante da legenda no pleito de 2022. O anúncio foi feito há pouco em nota assinada pelo coordenador da Comissão de Prévias, o senador José Aníbal.

A decisão é um revés para João Doria, que se empenhou pessoalmente em filiar novos integrantes ao PSDB com vistas a garantir mais votos que seu concorrente Eduardo Leite. Conforme o Radar mostrou mais cedo nesta terça, apesar da contestação, o grupo político do governador de São Paulo acredita que ele vencerá a disputa partidária já no primeiro turno.

Segundo a comissão, as pessoas cuja inscrição está sob contestação foram filiadas ao PSDB depois de 31 de maio, prazo final para se ter direito a voto nas prévias. As fichas de inscrição, contudo, teriam sido registradas com datas retroativas ao prazo interno do partido. “Ao detectar irregularidade nas datas das filiações, foi determinado que os mandatários devem ser excluídos automaticamente da lista de eleitores, tanto para votar nas urnas do TRE-DF, quanto no aplicativo, no dia 21 de novembro”, informou a comissão do PSDB.

Leite comemorou a decisão. De acordo com ele, a comissão “agiu para manter o jogo eleitoral dentro das regras acordadas”.