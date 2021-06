PSDB fará força-tarefa para localizar filiados aptos a votar em prévias

A Executiva Nacional do PSDB vai dar início a uma força-tarefa de busca por filiados que estejam aptos a votar nas prévias que vão escolher o candidato à presidência do partido em 2022.

Embora haja divergência no número fechado de filiados, é certo que este grupo é o mais volumoso da legenda e terá peso significativo na definição do próximo presidenciável tucano.

“É uma fantasia dizer que há 1,3 milhão de filiados, se chegar a 300 mil vai ser um feito heroico”, diz José Aníbal, coordenador da comissão de prévias do PSDB.

“Vamos tentar apurar um pouco essa lista, ver quem pode ser contatado e quem está apto a votar. Vai ser um trabalho intenso da Executiva”, afirma o ex-senador.

A comissão que decidirá o modelo de votação interna aprovou preliminarmente, nesta semana, as regras para o pleito. Serão quatro grupos, com peso de 25% cada, respeitada a proporcionalidade.

Os filiados formam o primeiro grupo e os três demais são compostos por mandatários como vereadores, prefeitos, governadores, deputados e senadores.

O texto ainda não é final e foi submetido à Executiva, que irá ouvir os pré-candidatos e apresentar o resultado na próxima semana.

Poderão ser feitos eventuais ajustes ao texto, entre eles a inclusão da proposta do diretório estadual paulista, que aumenta para 50% o peso dos filiados e favoreceria Doria.

Os outros nomes que disputam as prévias do partido para a candidatura à presidência são o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e o senador Tasso Jereissati, do Ceará.