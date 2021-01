PSD firma apoio a Rodrigo Pacheco para presidência do Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PSD decidiu por unanimidade apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado. A decisão da bancada do partido foi tomada na noite desta terça, em reunião virtual.

“O partido acredita que o candidato reúna as condições para presidir, contribuir e garantir as tradições políticas, administrativas e legais que regem o funcionamento da Casa”, registra o comunicado divulgado há pouco.

O candidato é um dos principais nomes na disputa e tem o apoio do atual presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP).