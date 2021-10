PSC vai ao STF contra passaporte de vacina em culto religioso

Atualizado em 1 out 2021, 16h18 - Publicado em 1 out 2021, 16h19

O Partido Social Cristão entrou na manhã desta sexta com uma ação no STF para suspender o decreto do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), exigindo apresentação de passaporte de vacina contra Covid 19 para frequentar cultos com mais de 300 pessoas no estado.

O partido ressalta que apoia a campanha da vacinação e confia na ciência, mas afirma que o decreto fere o princípio da igualdade.

O partido questiona a exigência do passaporte para entrar em igreja e a falta de cobrança do mesmo documento para shoppings, restaurantes e cinemas, por exemplo.