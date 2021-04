PSC lança manifesto para mudar sistema eleitoral

O Partido Social Cristão lança nesta semana um manifesto em defesa do chamado distritão. Na prática, a proposta extingue o sistema proporcional de votos em vigor no qual deputados e vereadores são eleitos pelo quociente eleitoral. “O voto proporcional, vigente no atual sistema eleitoral brasileiro, permite que uma pessoa com menos votos seja eleita no lugar de outra que teve votação maior”, diz o texto.

Com o distritão, é eleito quem tem mais voto, o que reforça a identificação do eleitor com sua escolha na urna. “O distritão reflete a escolha do eleitor diante da urna eletrônica, sem que seu voto corra o risco de ser invalidado por um cálculo matemático. É um sistema fácil de entender: são eleitos os candidatos mais votados. Assim, aprofunda-se a identificação do eleitor com o seu representante e extingue-se a figura do puxador de votos”, diz o PSC.

Se aprovado no Congresso, o distritão acabará com a figura do puxador de voto e fortalecerá partidos menores, que lutam para sobreviver à cláusula de barreira.

O manifesto do PSC:

Pela transparência no processo eleitoral e pelo respeito ao voto do eleitor

O Partido Social Cristão (PSC) vem a público defender a adoção do sistema eleitoral de voto único, majoritário e intransferível, o chamado distritão, como forma de simplificar e dar mais transparência às eleições para cargos legislativos, além de respeitar integralmente a decisão do eleitor.

Continua após a publicidade

O voto proporcional, vigente no atual sistema eleitoral brasileiro, permite que uma pessoa com menos votos seja eleita no lugar de outra que teve votação maior. Isso acontece graças à possibilidade de transferência de votos entre candidatos de um mesmo partido. A distorção decorre do quociente eleitoral, que mais confunde a população do que esclarece.

O distritão reflete a escolha do eleitor diante da urna eletrônica, sem que seu voto corra o risco de ser invalidado por um cálculo matemático. É um sistema fácil de entender: são eleitos os candidatos mais votados. Assim, aprofunda-se a identificação do eleitor com o seu representante e extingue-se a figura do puxador de votos.

A diversidade partidária, um dos pilares da democracia, também estará resguardada pelo distritão, que protege as legendas de menor porte – asfixiadas pela impossibilidade de firmar coligações nas eleições proporcionais.

O PSC entende que é hora de aperfeiçoar a democracia brasileira. Por isso, lança este manifesto e inicia as discussões que possivelmente vão culminar com a aprovação, no Congresso Nacional, de um dispositivo legislativo capaz de converter o distritão no sistema eleitoral vigente no Brasil.

Afinal, o fortalecimento da democracia depende da participação direta da sociedade e de sua capacidade de fiscalizar o processo de escolha de seus representantes.

Brasília, 23 de abril de 2021.