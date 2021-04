PSB quer resgatar bandeira brasileira sequestrada pelo bolsonarismo

Usadas em movimentos que pediam o fim da corrupção e o impeachment de Dilma Rousseff, as cores da bandeira do Brasil passaram nos últimos anos a serem associadas a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro — uma espécie de símbolo de uma parte do eleitorado.

Agora, a esquerda quer reagir e resgatar o verde e amarelo sequestrado pelos bolsonaristas. O movimento é liderado pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que passará a adotar as cores em suas campanhas institucionais.