PSB ameaça deputados que votarem contra o fundão eleitoral

Cacique nacional do PSB, Carlos Siqueira enviou uma carta ao líder da bancada do partido na Câmara, Danilo Cabral, em que alerta sobre a orientação nacional da sigla pela derrubada do veto de Jair Bolsonaro aos recursos do fundo eleitoral.

Siqueira diz que o partido defende o fundão por “entender que o financiamento público de campanhas eleitorais é essencial ao bom funcionamento da democracia”.

Depois de registrar o argumento, o cacique dá o recado principal do texto: “Deste modo, solicitamos a especial interveniência de V.Exa. para que cada parlamentar receba a presente orientação e, com ela, a efetiva expectativa de que a posição partidária seja fielmente atendida. Evidentemente, os deputados que entenderem ser desnecessário o uso de recursos do Fundo Eleitoral, para o financiamento de suas futuras campanhas, podem se manifestar de forma distinta da orientação partidária na votação que ocorrerá amanhã, desde que estejam cientes, igualmente, de que os recursos oriundos do referido Fundo serão utilizados pelo partido para apoiar exclusivamente as candidaturas que contribuíram para sua aprovação”.