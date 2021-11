Próximos passos da CPI têm reunião com Pacheco e ida a Butantan e Fiocruz

O Observatório da CPI da Pandemia divulgou um extenso calendário de atividades para a próxima semana. Os senadores pretendem ter uma reunião na terça-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre possíveis encaminhamentos de propostas legislativas aprovadas no relatório final da comissão. Na quarta, os parlamentares voam para São Paulo, onde irão se encontrar com integrantes do MPF e do Ministério Público de SP. Eles farão ainda uma visita ao Instituto Butantan e uma parada na Câmara dos Vereadores da capital paulista. Na quinta, o roteiro será parecido no Rio de Janeiro, com encontros com procuradores e promotores de Justiça e uma visita à Fiocruz. Os senadores ainda estudam uma ida a Manaus entre 16 e 18 deste mês.