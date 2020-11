Propaganda enganosa lidera reclamações no ‘esquenta’ Black Friday

Entre os principais problemas apontados pelos consumidores na véspera da Black Friday, as propagandas enganosas lideram o ranking, com 29,88%, o que não foge à risca em relação às edições anteriores do festival do varejo.

No relatório do Reclame Aqui, com base no depoimento de usuários na plataforma entre ontem e hoje, “produto não recebido” (11,93%) é a segunda queixa mais frequente, seguida de “problemas na finalização da compra” (7,08%).