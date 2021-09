Projeto sobre divisão de ‘sobras’ de vagas nas eleições passa na Câmara

A Câmara aprovou nesta semana a proposta que trata das sobras eleitorais. Sob a relatoria do deputado Luis Tibé (Avante-MG) o projeto sofreu alterações e retornará ao Senado. O texto original é de autoria do senador Carlos Fávaro (PSD-MT).

Segundo o novo texto, poderão concorrer à distribuição das sobras de vagas apenas os candidatos que tiverem obtido votos mínimos equivalentes a 20% do quociente eleitoral e os partidos que obtiverem um mínimo de 80% desse quociente.

A proposta original previa 70% para os partidos e não impunha um limite para os candidatos individualmente.

O texto muda ainda a quantidade de candidatos que cada partido pode registrar para esses cargos proporcionais.

Ao contrário do projeto do Senado, Tibé propõe manter a quantidade nas exceções previstas na legislação, para estados e Distrito Federal com bancadas de deputados federais de até 12 representantes e para municípios com até 100 mil eleitores.

Outro tema incluído pelo relator no substitutivo especifica que a competência normativa regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista no atual Código, deverá se restringir a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo proibido tratar de assuntos sobre a organização dos partidos.

O substitutivo mantém na Lei 9.504/97 a determinação de as emissoras que promovem debates entre os candidatos a cargos proporcionais manterem a proporção mínima de 30% e o máximo de 70% em cada sexo. Os senadores propunham o fim dessa proporção entre os candidatos participantes.