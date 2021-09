Projeto político de Guimarães já custa caro aos cofres da Caixa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ganhou pontos políticos com Jair Bolsonaro por causa da guerra com a Febraban.

Ao usar o banco na briga, porém, Guimarães ficou mal dentro da própria Caixa, que vê na atuação do banqueiro um componente político nocivo aos interesses da instituição.

Como revelou o Radar, o banqueiro alimenta o sonho — e já até conversou com o presidente sobre o tema — de ser vice de Bolsonaro em 2022. Nesse caminho, criou uma gerência na Caixa — com dezenove funcionários — só para administrar “eventos, visitas institucionais e o canal Fale com o Presidente”. Custo mensal: 330 000 reais por mês.