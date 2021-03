Felipe Carreras quer ‘passaporte da vacina’ para os brasileiros

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) protocolou na quinta projeto de lei para criar o “Passaporte Digital de Imunização”. A proposta é substituir o atestado de vacinação, impresso pelo Ministério da Saúde, por um registro digital das imunizações de cada brasileiro. Ele seria diferente do aplicativo ConectSUS ao permitir o fornecimento das informações individuais onde fosse solicitado, como eventos, locais públicos e meios de transporte.

Como o Radar mostrou, o parlamentar se reuniu na semana passada com representantes da Secretaria de Governo Digital, da pasta de Paulo Guedes, para discutir a ideia. Nesta quinta-feira, o projeto voltou a ser discutido pelas autoridades – desta vez, além de representantes do Ministério da Economia, também participaram o ministro do Turismo, técnicos do Ministério da Saúde, o prefeito de Recife, João Campos, e o secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco, Geraldo Júlio.

“Essa pode ser uma solução tecnológica de proteção a saúde e a economia, dando segurança ao povo brasileiro. A nossa proposta é um passaporte para o futuro, uma oportunidade de dar um sopro de esperança para toda a população. Além disso, pode ser uma porta para o turismo internacional”, disse o deputado.

“Vamos trabalhar em várias mãos para que isso seja concretizado o mais rápido possível. É a maneira mais rápida e segura para a retomada das atividades econômicas. Vamos criar um grupo de trabalho para acelerar esse processo”, disse o ministro do Turismo, Gilson Machado. Nesta segunda-feira, o parlamentar protocolou um requerimento que somava 417 assinaturas para votar com urgência o projeto na Câmara dos Deputados.