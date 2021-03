Projeto de arte urbana homenageia personagens do Rio de Janeiro

Em 2020, a Converse deu início ao projeto global City Forests que promove a pintura de murais com uma tinta fotocatalítica que ajuda a purificar o ar e, a cada metro quadrado pintado, equivale a uma nova árvore no entorno. Após passar por 14 cidades ao redor do mundo, o projeto desembarca agora na comunidade de Santo Amaro, no Rio de Janeiro.

O projeto conta com a curadoria de Lucas Ademar, que escolheu duas pessoas da comunidade para homenagear e ampliar o diálogo sobre temas raciais: Baiano, um dos primeiros habitantes da região, e dona Martha, presidente da associação de moradores. O mural do Rio de Janeiro tem como tema “Amor Afrocentrado”; a autoria é do grafiteiro e muralista André Kajaman.

O mural de 1.064m² recebeu uma projeção que deu ainda mais vida à arte. Criada pela artista e VJ carioca Carol Santana, as casas do entorno ganharam uma projeção mapeada que dialoga com o conceito da obra, transmitindo o amor, a comunidade, a quebra de barreiras, a desconstrução de padrões e exaltação às raízes.