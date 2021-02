Projeto aposta em reflorestamento de propriedades rurais privadas no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O reflorestamento de propriedades rurais privadas no interior do estado do Rio de Janeiro é a nova aposta na luta pela recuperação da Mata Atlântica.

Com o plantio de espécies como jequitibá-rosa, jacarandá-da-bahia e cedro-rosa, o Projeto Guapiaçu está formando corredores verdes, conectando assim fragmentos de floresta que há anos vêm sendo regenerados na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA).

Patrocinado pela Petrobras e pelo Governo Federal, o projeto já devolveu vegetação a centenas de hectares em morros e planícies do município de Cachoeiras de Macacu, onde por séculos árvores foram derrubadas para dar lugar à agricultura e ao pasto.

“Estamos visitando vários proprietários para conversar sobre os benefícios e oferecer o investimento para a recuperação de áreas degradadas e subtilizadas”, afirma Gabriela Viana, coordenadora executiva do projeto.

A primeira fase do projeto, na alta bacia do rio Guapiaçu, ocorreu entre 2013 e 2015. Até o momento, o Projeto Guapiaçu já sequestrou cerca de 15.000 toneladas de carbono e estocou, ou seja, acumulou na forma de biomassa na floresta, cerca de 5.700 toneladas.