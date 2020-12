Projeção do Sem Parar aponta recorde de veículos no Natal e Ano Novo

Uma projeção do Sem Parar sugere crescimento de 33,2% na movimentação de veículos em rodovias e estacionamentos de aeroportos durante o período de Natal e Ano Novo. A análise é referente aos dados de pagamento automático do sistema Sem Parar, no comparativo aos feriados de 12 de outubro e 2 de novembro, que foram as datas mais movimentadas do ano até agora.

A estimativa aponta uma retomada do turismo nas festas de fim de ano, mesmo diante da possibilidade de segunda onda de contágio pelo coronavírus. Nos cálculos da companhia de pagamentos automáticos, o movimento tende a ser apenas 8% mais baixo que o mesmo período de 2019. Não custa lembrar que o dezembro de 2019 foi o mais movimentado daquele ano nas contas do Sem Parar.