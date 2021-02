Programação de carnaval da Globo homenageará desfiles históricos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sem desfiles no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Rede Globo acaba de bater o martelo de sua programação de carnaval — e irá homenagear apresentações históricas das agremiações das duas cidades. Uma maneira de ter carnaval…mesmo sem ter.

Nos próximos dias 13 e 14, sábado e domingo, a emisora vai exibir desfiles de todas as principais escolas de samba a partir de 1984, para o caso do Rio, e de 91, para São Paulo, quando os sambódromos foram inaugurados.

As apresentações ainda não estão definidas, mas a escolha tem a participação direta das agremiações, das ligas e de algumas pessoas do mundo do samba.

Fazendo as vezes dos jurados, o público, em votação aberta no GShow, também poderá eleger o “desfile número 1” ao final da transmissão de domingo.