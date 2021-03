Programa leva energia elétrica para o Pantanal

O Pantanal sul-mato-grossense está cada vez mais perto de ampliar o acesso à energia elétrica por fonte renovável. O Grupo Energisa e o governo do Mato Grosso do Sul anunciaram nesta terça-feira o início da universalização do programa Ilumina Pantanal, que levará energia elétrica à população local que ainda não conta com o serviço.

Ao todo, 2.167 unidades serão beneficiadas até 2022, sendo 1.300 neste ano. A maioria das unidades consumidoras atendidas terão instalados microssistemas de geração solar fotovoltaica e armazenamento da energia excedente em baterias. Dessa forma, o fornecimento de energia limpa e ininterrupta aos clientes fica garantido mesmo durante a noite e em dias chuvosos ou nublados. A Energisa investe 134 milhões de reais na iniciativa.