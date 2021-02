Programa do BNDES entrega usina de oxigênio a hospital de Roraima

O programa “Matchfunding Salvando Vidas”, do BNDES, entrega nos próximos dias uma usina de oxigênio, cilindros de 10 metros cúbicos e equipamentos de proteção individual (EPIs) ao Hospital Geral de Roraima.

A Eneva, empresa privada integrada de gás natural e energia elétrica, doou 800 mil reais — valor que será dobrado pelo Banco, que, de acordo com as regras do programa, aporta 1 real para cada real doado. Com isso, o montante que será destinado chega a 1,6 milhão de reais.

A usina de oxigênio tem capacidade de gerar 30 metros cúbicos por hora e vai atender até 30 leitos para tratamento da Covid-19. Ele abastecerá, integralmente, as necessidades do Hospital Geral, além de permitir a liberação de cilindros para outros hospitais da região. A unidade de saúde, que fica em Boa Vista, está com 95% da capacidade dos leitos ocupados.

Essa é a segunda vez que a Eneva adere ao programa Salvando Vidas. Em 2020, a empresa destinou R$ 400 mil ao Hospital de Campanha de Roraima.