Programa de Alimentos da ONU celebra Prêmio Nobel da Paz em live

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas promove live no Instagram amanhã às 16h30. A interação acontece em paralelo à cerimônia de entrega do Nobel da Paz, na Universidade de Oslo, na Noruega, na qual o programa será agraciado oficialmente com o prêmio.

O bate-papo virtual será conduzido pelo diretor-chefe Daniel Balaban e a ativista Úrsula Corona do programa no Brasil. Entre os assuntos, ações de combate à fome no país e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).