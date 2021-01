Procon-SP dá 48h para Ford explicar encerramento de atividades no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Procon-SP notificou hoje a Ford para que explique como irá garantir que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor sejam cumpridos. A empresa, que anunciou na segunda-feira o encerramento de sua produção no Brasil, deverá responder dentro de 48 horas.

O órgão pede o detalhamento de diversas informações ligadas aos direitos dos consumidores, como canais de atendimento, peças de reposição, prazos de entregas e políticas de preço para compra de veículos comercializados recentemente e ainda não entregues.