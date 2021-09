Procon de SP recebe 118 veículos para ampliação de fiscalização no estado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Procon de São Paulo recebe, nesta quarta, 118 veículos que irão integrar a operação dos trabalhos municipais do órgão. Os recursos são provenientes de um convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor.

Além dos automóveis, também serão entregues 34 000 códigos de defesa do consumidor que serão repassados a 118 cidades paulistas.

A parceria viabilizada envolve a aplicação de 6,3 milhões de reais de recursos federais, destinados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP).

O objetivo, diz a pasta, é fortalecer a fiscalização e ampliar a informação aos consumidores sobre produtos e serviços no mercado de consumo, para que a população, especialmente a mais vulnerável, possa ter clareza de seus direitos.