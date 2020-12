Processo de impeachment de Witzel tem dia ‘D’ nesta semana

Um importante capítulo do processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, está marcado para acontecer nesta quinta-feira.

O Tribunal misto que analisa o processo ouvirá as 27 testemunhas convocadas pela acusação e pela defesa do ex-juiz, que luta para voltar ao Palácio Guanabara.

Figuras como o ex-secretário de Saúde Edmar Santos — que foi chamado por ambos os lados — o empresário Mário Peixoto que está preso, e a primeira-dama Helena Witzel prestarão depoimento aos julgadores pela primeira vez. E despertam a curiosidade de muita gente do meio político.

Santos, que fechou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, foi uma peça-chave para o processo que resultou no afastamento de Witzel pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto.

Outro aguardado depoimento é o do ex-braço-direito de Witzel Lucas Tristão. Antigo secretário e homem forte do governo, ele está foi preso preventivamente na mesma operação que afastou o governador do cargo. Há grande expectativa sobre o teor do que será dito por ele.

Resta saber se o tribunal conseguirá ouvir todas as 27 testemunhas no mesmo dia, que promete ser longo.