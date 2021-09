Privatização de Congonhas e outros 15 aeroportos avança ainda em setembro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta terça que o governo deve lançar na próxima semana a consulta pública para a concessão à iniciativa privada de dezesseis aeroportos — incluindo o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo.

O leilão está previsto para acontecer em 2022.

Tarcísio informou, ainda, que deverá ser feita uma rediscussão do contrato de concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que teria “problemas de equilíbrio financeiro”. A concessão do aeroporto internacional foi feita em 2013 por 19 bilhões de reais, e tem duração de 25 anos.

“O aeroporto do Galeão custou mais caro que o campo de Libra da Petrobras. Isso dava uma necessidade de pagamento de outorga de 1,2 bilhão de reais por ano, quando o aeroporto gera uma receita de 800 milhões de reais e tem uma margem de 400 milhões de reais”, explicou.