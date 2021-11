Prisão de Sérgio Cabral completa cinco anos nesta quarta

Nesta quarta completam cinco anos desde que Sérgio Cabral foi preso em um desdobramento da Lava-Jato no Rio.

O ex-governador do estado responde a um total de 37 processos, a maioria por suspeita de corrupção no período em que comandou o executivo fluminense. Cabral foi mandado ao cárcere por ordem do juiz Marcelo Bretas em 17 de novembro de 2016 no âmbito da operação Calicute.

Atualmente, o político é um dos poucos acusados na Lava Jato que se encontra fisicamente atrás das grades. Ele cumpre pena atualmente no batalhão prisional da PM, em Niterói. A maioria dos condenados na operação, como o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, e o sucessor de Cabral no governo do Rio, Luiz Fernando Pezão, que estão em prisão domiciliar.