Atualizado em 19 out 2020, 13h17 - Publicado em 20 out 2020, 12h37

Primeiro petista graúdo a cair na rede da Lava-Jato, o ex-vice-presidente da Câmara André Vargas foi internado no início do mês em Londrina com quadro preocupante de Covid-19. Ele já estaria melhor, mas amigos dizem que o susto foi grande – e não totalmente superado.