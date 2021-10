Primeiro jogo do Flamengo com testagem de público teve apenas um infectado

Atualizado em 7 out 2021, 17h35 - Publicado em 8 out 2021, 12h10

Muita gente torceu o nariz quando a gestão de Eduardo Paes anunciou um calendário com pelo menos 10 jogos de futebol com público no formato de “eventos-teste”, com a exigência de comprovação de vacinação e testagem do público nas últimas 48 horas. O primeiro do tipo foi a partida entre Flamengo e Grêmio no Maracanã, pela Copa do Brasil, em 15 de setembro.

O secretário de saúde do Rio, Daniel Soranz, contou ao Radar que eventos do tipo não têm contribuído para o aumento das transmissões na cidade. Pelo contrário, a capital se encontra nos menores patamares de mortes, casos graves e internações desde o início da pandemia de Covid-19. Nos 15 dias seguintes ao jogo, a equipe do secretário identificou ao menos 11 pessoas com algum sintoma respiratório. Desse total, contudo, só uma pessoa testou positivo para o coronavírus.