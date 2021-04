Primeira edição da ‘CastroFolia’ aconteceu no auge da pandemia no Rio

A festa de aniversário em pleno recesso sanitário dada pelo governador interino do Rio não foi a primeira edição da “CastroFolia” — termo cunhado pelo prefeito Eduardo Paes — promovida por Claudio Castro.

No dia 17 dezembro, quando o estado enfrentava um dos piores momentos da pandemia, o político deu um baile de fim de ano no Palácio Laranjeiras que reuniu políticos (incluindo um deputado que está no tribunal do impeachment de Witzel) e integrantes do governo, regada a chopp, muita cantoria e pouca máscara.

Um vídeo a que o Radar teve acesso mostra os momentos de pura descontração, com direito a karaokê de “Evidências” e “É preciso saber viver”, no dia em que o estado do Rio batia a marca de mais de 24 mil mortos.