Prévias no PSDB levam presidenciáveis tucanos ao Rio

A partir de agosto, tucanos que irão disputar as prévias do PSDB para as eleições presidenciais do ano que vem visitarão o estado do Rio para conversas com o novo presidente estadual da sigla, o deputado federal Otávio Leite, que assumiu o posto no início de junho em substituição ao empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado.

Depois da visita do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que esteve na capital do Rio no final de junho como parte de sua campanha para se tornar presidenciável, será a vez do governador de São Paulo, João Doria, desembarcar em terras fluminenses. Sua visita era esperada para o fim deste mês, mas precisou ficar para agosto.

Logo depois de Doria são aguardadas as visitas do senador Tasso Jereissati e do ex-governador do Amazonas Arthur Virgílio, ambos no páreo da corrida tucana para a disputa presidencial de 2022. Leite se disse animado com as quatro “opções formidáveis”, como ele classifica os postulantes.

Os tucanos no estado por ora não pretendem lançar nenhum candidato ao governo do Rio nas eleições do ano que vem. A orientação no momento é ficar na base do governo do atual governador Cláudio Castro (PL), que tentará a reeleição. Ainda não está claro como será essa aliança, já que no plano federal o PSDB se posiciona na oposição ao governo de Jair Bolsonaro, de quem Castro é fiel aliado. A ideia é que o PSDB tenha um palanque para apoiar Castro no Rio e um outro para dar suporte ao candidato do partido à presidência da República no estado.